Российскую учительницу начальных классов обнаружили мертвой в гараже

В Иркутске были найдены трупы учительницы начальных классов и мужчины, спрятанные в гараже на территории частного домовладения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, тела обнаружили вечером 24 декабря в гараже на территории дома, расположенного на улице Распутина в пригороде Иркутска. Видимые следы насильственной смерти на телах отсутствовали.

Источник РЕН ТВ добавил, что женщина и мужчина погибли примерно за сутки до того, как были найдены их трупы, сам гараж при этом был закрыт снаружи.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ЧП. По предварительной информации, смерть наступила в результате отравления выхлопными газами.

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