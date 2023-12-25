В Краснодаре бармен избил скейтбордом семью посетителей

В Краснодаре начался суд над барменом, которого считают одним из инициаторов жестокой расправы над семьей посетителей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, бармен попросил пришедшего в заведение мужчину с портативной колонкой, сделать музыку потише. Конфликт мог бы сразу же закончиться, однако за посетителя заведения решил заступиться сын. Юноша с порога начал агрессивно общаться с другими постояльцами бара, вследствие чего завязалась потасовка, в ходе которой отец с сыном оказались в меньшинстве. Однако в этот момент к ним на помощь, буквально выбивая дверь, пришла супруга жителя Краснодара. Она накинулась на девушку, которая держала входную дверь, и конфликт разгорелся с новой силой.

Как позднее рассказали пострадавшие, бармен схватил доску для скейта, ударил по руке ворвавшейся в заведение женщине и голове ее мужа, а после несколько раз ударил уже лежащих оппонентов.

Супруга посетителя вызвала полицию. Драка закончилась, когда в бар нагрянули правоохранители. Участников конфликта удалось успокоить, однако ненадолго. успокоились, но ненадолго. Прямо на глазах силовиков бармен добил мужчину ударом в лицо. В результате мужчине выбили зубы, он получил многочисленные синяки, ушибы и ссадины. Его жене сломали руку.

Пострадавшие написали заявление в полицию, однако дело дошло до суда. В отношении агрессивного работника бара возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Омске двое детей и бабушка заживо сгорели в доме из-за неисправной гирлянды.