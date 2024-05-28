Российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле

В Турции нашли мертвой туристку из России. Тело 39-летней женщины обнаружили в отеле в городе Анталья. Подробности сообщает зарубежный портал Sabah.

По данным источника, путешественница остановилась в номере и долгое время не выходила на связь. Сотрудники заподозрили что-то неладное и после попыток связаться открыли дверь. Они обнаружили тело женщины.

«По сигналу к отелю были направлены скорая помощь и полиция. В ходе осмотра медицинские бригады установили, что женщина умерла», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент устанавливается причина смерти. Для этого ее тело доставили в местный морг Института судебной медицины. По факту случившегося проводится проверка и начато расследование.

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