Надели мешок на голову и стали избивать: россиянку похитили в Таиланде из-за денег

В Таиланде от действий вымогателей пострадала россиянка. Девушку похитили и стали требовать от нее деньги. Об этом сообщает Khaosod.

По данным источника, 8 мая туристка договорилась встретиться с мужчиной, имевшим гражданство России и Швеции. Он обещал ей обменять деньги на криптовалюту на сумму 700 долларов. Однако на вилле, куда пришла россиянка, он оказался не один.

Двое мужчин схватили девушку, надели ей на голову мешок, связали конечности и начали вымогать у нее деньги. Они требовали, чтобы их жертва перевела им все свои сбережения с онлайн-счета. При этом, чтобы туристка слушалась, они наносили ей удары.

Когда выяснилось, что средств у россиянки не осталось, они заставили ее попросить подругу принести наличные. Всего им удалось украсть 262 тысячи рублей. Получив деньги, они отпустили девушку, а она сразу отправилась в полицию. Одного из злоумышленников удалось задержать в аэропорту, второй же смог скрыться.

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