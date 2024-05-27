Продает дом после расследования: вывозившая детей из России Надежда Фратти хочет жить в Европе

Переводчица Надежда Фратти продает дом в Италии после подозрений в продаже 1260 детей из России. Ведущий Андрей Малахов продолжил расследование громкой истории, которая началась в 90-х годах.

Несмотря на то, что прошло уже несколько десятилетий, многие родители до сих пор пытаются найти малышей, которых забрала переводчица Надежда Фратти. СМИ пишут, что в 90-х она вывезла за рубеж 1260 детей. Это были мальчики и девочки из неблагополучных семей, а малыши после оказывались в других странах, в том числе в Италии. Журналисты говорят, что за одного ребенка посредник мог получить около 1000 долларов.

Расследование начал журналист Аркадий Мамонтов. По его словам, все действия с детьми объяснялись тем, что им ищут новый дом, но что было на самом деле – никто не знает, ведь с контролем тогда все было не так хорошо.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда семья бедная, неблагополучная… Но это не значит, что у нее надо изымать ребенка. Когда ребенок плачет, кричит, а его отбирают у матери — это нехорошо. Но таков был бизнес», – прокомментировал он скандал.

Приоритетом были именно иностранные усыновители, что тоже создавало проблему. Документы вывели экспертов на след Надежду Фратти, которая стала «посредником» между родителями и детьми. По слухам, у нее были связи, а в Италии жил ее муж, который тоже мог быть замешан в этих делах.

Были мамы, которые очень рано родили и отдали детей, не осознавая всю серьезность поступков, а сейчас жалеют об этом. Именно поэтому Малахов решил вновь поднять данную тему в своем шоу.

Оказалось, что героини программы связывались с Фратти, которая живет в Перми. Но женщина говорит, что все дети здоровы и уже выросли, создают семьи. Она отрицает все обвинения. Известно, что переводчица ведет бизнес в двух странах, а домик в Италии продает за 200 тысяч евро. Ее муж умер, а сама она скоро собирается в Европу.

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