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Опубликовано 03 мая 2024, 12:18
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Российскую школьницу пытались переехать на мотоцикле из-за вейпа

В Ленобласти подростки на мотоцикле пытались задавить девушку из-за вейпа.
Российскую школьницу пытались переехать на мотоцикле из-за вейпа

© Freepik

В Ленинградской области подростки избили и пытались задавить 15-летнюю школьницу из-за вейпа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло рядом со станцией Дудергоф в СНТ Можайское. Четверо несовершеннолетних увидели девушку с электронной сигаретой на детской площадке и попросили у нее покурить, однако та ответила им отказом.

Тогда хулиганы вытащили электронную сигарету из кармана школьницы, после чего сбросили юную курильщицу в канаву и попытались наехать на нее мотоциклом.

Потребовалась ли школьнице помощь врачей — неизвестно. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Дагестане мужчина погиб, спасая выпавшую за борт катера девушку.

Также стало известно, что в Подмосковье мужчина пнул школьницу, которая проходила мимо него вместе с одноклассниками.