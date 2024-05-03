Российскую школьницу пытались переехать на мотоцикле из-за вейпа
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В Ленинградской области подростки избили и пытались задавить 15-летнюю школьницу из-за вейпа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, ЧП произошло рядом со станцией Дудергоф в СНТ Можайское. Четверо несовершеннолетних увидели девушку с электронной сигаретой на детской площадке и попросили у нее покурить, однако та ответила им отказом.
Тогда хулиганы вытащили электронную сигарету из кармана школьницы, после чего сбросили юную курильщицу в канаву и попытались наехать на нее мотоциклом.
Потребовалась ли школьнице помощь врачей — неизвестно. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что в Дагестане мужчина погиб, спасая выпавшую за борт катера девушку.
Также стало известно, что в Подмосковье мужчина пнул школьницу, которая проходила мимо него вместе с одноклассниками.