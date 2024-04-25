Российскому школьнику-сироте выстрелили в лоб из неизвестного оружия

В Центральную больницу карельского города Сегежа доставили 15-летнего школьника-сироту, в которого преступник выстрелил из неизвестного оружия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, ЧП произошло вечером 23 апреля на улице Ленина. Злоумышленник сделал выстрел, предположительно, из пневматического оружия несовершеннолетнему прямо в лоб.

В результате подросток получил сотрясение головного мозга и закрытый перелом лобной кости. В настоящий момент он находится в больнице, за состоянием здоровья пациента наблюдают врачи.

Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают личность нападавшего, а также выясняют причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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