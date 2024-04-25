Российская школьница оказалась в больнице после избиения мачехой

В Ингушетии девятилетняя девочка оказалась в больнице после избиения мачехой. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

ЧП произошло в селе Верхние Ачалуки: 40-летняя женщина избила падчерицу. Гематомы на теле девочки заметили врачи во время медицинского осмотра в школе. После этого несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу, где у нее зафиксировали ссадины в области подбородка, а также синяки на руках и ногах.

В настоящий момент неизвестно, подключились ли к выяснению обстоятельств произошедшего правоохранительные органы.

Ранее мы писали, что в Краснодарском крае мужчина облил бензином и заживо сжег любовницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, злоумышленник задержан.

Также сообщалось, что в Москве четырехлетняя девочка пожаловалась на избиения в детском саду.