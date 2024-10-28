Российского тревел-блогера похитили в Пакистане: бандиты требуют выкуп

В Пакистане похитили тревел-блогера из Петербурга Васю Щупальце. Telegram-канал Mash со ссылкой на иностранные СМИ сообщил, что мужчина перестал выходить на связь еще 24 октября.

По данным источника, Вася ведет свой YouTube-канал, на котором рассказывает про свои путешествия. Он объездил Индию, Азию, Монголию и Афганистан. Причем передвигался он не на машине, а на велосипеде. Завершал его «тур» Пакистан. Однако, когда он приехал в страну, то перестал связываться с близкими.

Отмечается, что тревогу родные блогера забили 26 октября. Предварительно, его похитили члены одной из группировок и потребовали за него выкуп.

Официальное заявление Посольство РФ в Пакистане по этой ситуации пока не давало.

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