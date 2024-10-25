Имеет большую историческую и культурную ценность: неизвестные выкрали указ императора Петра II

В Российском военно-историческом архиве заявили о похищении старинного документа. Неизвестные выкрали указ императора Петра II, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, пропажу заметила замдиректор архива Василиса Денисова. На место оригинального документа был положен муляж. Кто и зачем этом сделал, пока не известно.

О случившемся представители музея заявили в полицию. Они указали, что из архива пропал «Указ императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова». Документ датирован 9 сентября 1727 годом. Он имеет большую историческую и культурную ценность.

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