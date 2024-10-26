Сделали подкоп: из колонии в Липецкой области сбежали шесть заключенных

В Липецкой области из исправительной колонии сбежали шесть заключенных. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ЧП произошло в исправительной колонии №2.

«В настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа. Управлением ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников», - написал губернатор.

Он призвал местное население не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

«Мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуацией», - напомнил губернатор.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, заключенные сбежали через подкоп, который обнаружили утром 26 октября при осмотре территории. Среди беглецов есть осужденные за сексуальное насилие.

По данным Mash, все беглецы - граждане Узбекистана. В России они классифицировались как бомжи.

Ранее в Южно-Сахалинске из психиатрической больницы сбежал педофил-рецидивист, куда его привезли для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Вскоре он был задержан.