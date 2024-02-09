Российского тракториста затянуло в миксер для корма

В Свердловской области сотрудник молочно-товарной фермы погиб после того, как его затянуло в миксер для корма. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло 7 февраля в деревне Фомина. 29-летний тракторист-машинист отправился чистить механизм кормораздатчика, однако в какой-то момент его затянуло внутрь.

Отмечается, что погибший нарушил требования правил безопасности. Он не стал заглушать двигатель машины и отключать привод отбора мощности кормораздатчика, когда приступил к работе.

Мужчина умер на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

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