Грабители похитили российского пенсионера и отрезали ему мочку уха

В Ленинградской области задержали двоих уроженцев Армении, отрезавших мочку уха похищенному пенсионеру. Об этом пишет Фонтанка.

По данным источника, трое преступников 17 декабря минувшего года посадили в автомобиль 57-летнего пенсионера из Пикалево Бокситогорского района и вывезли его в лес в районе деревни Заречье. Злоумышленники требовали россиянина рассказать, где он хранит деньги.

В лесу грабители ранили пострадавшего ножом в бедро, а после отрезали мочку уха. Мужчины отняли у пенсионера 10 тысяч рублей, золотой перстень, телефон, ключи от квартиры и гаража. После этого один из мужчин поехал обыскивать квартиру и гараж потерпевшего. Затем все трое сбежали.

В итоге сотрудникам полиции удалось задержать двоих 25-летних граждан Армении. В настоящий момент неизвестно, был ли задержан третий участник преступления. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

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