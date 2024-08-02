Российского школьника жестоко избили из-за вейпа

В Санкт-Петербурге двое молодых людей избили девятиклассника из-за вейпа. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, на мальчика накинулись сверстники. Во время драки на проспекте Просвещения они отняли у него электронные сигареты и поспешили скрыться. Пострадавшего подростка с ушибами госпитализировали в детскую больницу.

В настоящий момент сотрудниками полиции организована проверка по факту случившегося. Информация о состоянии юного петербуржца отсутствует.

Ранее мы писали, что в Подмосковье мастер маникюра и клиентка подрались в конце сеанса. Поводом для конфликта стало нежелание последней платить за работу.

Также сообщалось, что в Подмосковье 43-летний мужчина изнасиловал собственную дочь более 50 раз за год. Сейчас неадекватному отцу грозит до 20 лет лишения свободы.