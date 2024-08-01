В Подмосковье 43-летний мужчина изнасиловал собственную дочь более 50 раз за год

В Подмосковье мужчина изнасиловал дочь более 50 раз – надругательства длились в течение года. Теперь отцу грозит до 20 лет тюрьмы.

Подробности приводит РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его информации, 43-летний мужчина начал насиловать девочку, когда ей было 11 лет. Сейчас она живет с матерью. Известно, что супруги разводятся.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело: его обвиняют в изнасиловании ребенка, не достигшего 14 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудницу канала Матч ТВ изнасиловали рядом с Останкино. Трое мигрантов напали на нее около 02:30. Приезжие были задержаны: им 22, 24 и 25 лет соответственно.