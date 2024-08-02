Не хотела платить за работу: мастер маникюра разукрасила ногти клиентке, а потом и лицо

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в конфликте между мастером маникюра и клиенткой в Красногорске. Женщины подрались в салоне красоты из-за денег, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По данным СМИ, спор возник после того, как клиентка пожаловалась на качество сделанного ей маникюра. Мастер, ответственный за работу считает, что женщина таким образом хотела уйти, не заплатив. Недовольной посетительнице предложили снять покрытие, от чего она отказалась. Тут же завязалась драка. В Сети, к слову, клиентку подмосковного салона красоты уже нарекли мошенницей.

По другой версии, которую озвучила посетительница, мастер маникюра просто не умеет принимать критику в свой адрес. Женщина уверяет, что просто сделала замечание специалисту, а после получила по лицу.

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