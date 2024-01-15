Не хотели платить за проезд: пассажиры-безбилетники жестоко избили кондуктора в Петербурге

14 января в Санкт-Петербурге трое пассажиров трамвая № 49 не захотели оплачивать проезд и устроили потасовку с кондуктором. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

59-летняя женщина рассказала Фонтанке, что в трамвае ехали двое парней и девушка. Они отказались оплачивать проезд.

«Это произошло на рабочем месте. Я выполняла свои должностные обязанности. Зашли трое молодых людей, из-за нежелания платить устроили потасовку», — рассказала пострадавшая.

Женщина вызвала полицию, которая прибыла к остановке «Дунайский проспект». Молодые люди находились на улице, но они были в зоне видимости. Тем не менее, полицейские не смогли их задержать.

Кондуктор продолжила работать после случившегося. Но после смены она решила обратиться к полицию. Врачи зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб теменной области, алопецию теменной области — молодые люди вырвали ей волосы. Сейчас она находится на больничном.

На данный момент сотрудники полиции ищут злоумышленников.

Ранее в Петербурге пассажирку автобуса вытолкнули на улицу из-за неактивного валидатора.