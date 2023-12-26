Иностранец сломал полицейскому челюсть и нос в метро Москвы
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Пассажир метро Москвы сломал челюсть и нос сотруднику полиции, желавшему проверить документы у мужчины. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, ЧП произошло накануне утром в вестибюле станции «Саларьево». 25-летний уроженец Узбекистана оказал сопротивление и попытался скрыться при проверке документов, несколько раз ударив в область головы сержанту полиции при исполнении.
Через некоторое время мигранта удалось задержать. Пострадавшего силовика доставили в больницу с переломом носа и челюсти, а также сотрясением головного мозга.
По факту произошедшего организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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