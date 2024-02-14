Российского пенсионера заподозрили в растлении 15-летней падчерицы

В Москве задержали пенсионера, которого обвиняют в растлении своей 15-летней падчерицы. Об этом сообщили в ГУ СКР по столице.

Отмечается, что в январе текущего года во время поездки за рубеж пожилой мужчина совершил в отношении дочери сожительницы развратные действия. Вернувшись на Родину, несовершеннолетняя обратилась в правоохранительные органы.

В настоящий момент подозреваемый дает показания. В ближайшее время россиянину предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Пенсионеру грозит до трех лет тюремного заключения.

Сейчас собирается и фиксируется доказательная база.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге дважды судимый мужчина изнасиловал восьмилетнюю дочь сожительницы.

Также сообщалось, что в Ульяновске местный житель избил таксиста и угнал его автомобиль.