Подобный диагноз ставят не более чем 2% людей: россиянке во время родов удалили «мужскую» опухоль

В Ростове-на-Дону медики обнаружили у роженицы необычную опухоль. Такой диагноз ставят не более чем 2% людей, пишет Министерство здравоохранения Ростовской области на своей странице во «ВКонтакте».

Женщина поступила в больницу на девятом месяце беременности. Роды, по данным министерства, прошли успешно. Пациентка родила малыша весом в три килограмма.

Однако во время операции выяснилось, что у ростовчанки выросла сертолиома — особое новообразование из клеток, вырабатывающих мужские гормоны. Такой диагноз пациентам ставят в редких случаях.

У женщин, которые столкнулись с подобным, огрубевает голос и наблюдается рост волос по мужскому типу. Кроме того, возрастает риск бесплодия.

Ранее сообщалось, что врачи дают полгода основателю «Магнита» Галицкому на фоне рецидива рака. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.