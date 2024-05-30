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И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 30 мая 2024, 10:42
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Подобный диагноз ставят не более чем 2% людей: россиянке во время родов удалили «мужскую» опухоль

В Ростове-на-Дону роженице удалили «мужскую» опухоль, вызывающую бесплодие.
Подобный диагноз ставят не более чем 2% людей: россиянке во время родов удалили «мужскую» опухоль

© Freepik

В Ростове-на-Дону медики обнаружили у роженицы необычную опухоль. Такой диагноз ставят не более чем 2% людей, пишет Министерство здравоохранения Ростовской области на своей странице во «ВКонтакте».

Женщина поступила в больницу на девятом месяце беременности. Роды, по данным министерства, прошли успешно. Пациентка родила малыша весом в три килограмма.

Однако во время операции выяснилось, что у ростовчанки выросла сертолиома — особое новообразование из клеток, вырабатывающих мужские гормоны. Такой диагноз пациентам ставят в редких случаях.

У женщин, которые столкнулись с подобным, огрубевает голос и наблюдается рост волос по мужскому типу. Кроме того, возрастает риск бесплодия.

Ранее сообщалось, что врачи дают полгода основателю «Магнита» Галицкому на фоне рецидива рака. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Источник фото:Freepik
Источник:«ВКонтакте»
Автор:Артем Хохлов
Теги:
опухоль
роды