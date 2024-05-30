Россиянка отправилась в салон красоты и чуть не умерла от анафилактического шока

В Екатеринбурге 33-летняя местная жительница едва не умерла во время проведения косметологической процедуры в салоне красоты. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Во время процедуры у россиянки начало отекать лицо и горло, что заставило ее прервать процедуру и попросить о помощи. При этом жительница Екатеринбурга заявила, что косметолог предлагала доставить препарат, поскольку его жалко из-за дороговизны. После того как девушка рассказала об ухудшении самочувствия, косметолог предположила, что у клиентки упал сахар и предложила ей сладкий чай с конфетой.

В салоне не смогли найти даже аптечку, вследствие чего единственным спасением от анафилактического шока стал экстренный укол адреналина, который оперативно поставил прибывший врач скорой помощи.

Неделю женщина находилась на больничном, после чего у нее начались панические атаки. Клиника предложила ей выплатить 100 тысяч рублей, но сумма екатеринбурженку не устроила. Россиянка решила обратиться в суд, чтобы взыскать с организации 10 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Москве сотрудники полиции задержали афериста, который обманул товарища на 49 млн рублей.