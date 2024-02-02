Россиянка зарезала мужчину, который пустил ее пожить к себе в квартиру

В Свердловской области 39-летняя местная жительница убила 44-летнего мужчину, пустившего ее с сожителем пожить к себе в квартиру. Об этом пишет Ura.ru.

По данным источника, в ночь на 31 января россиянка, находясь в квартире, употребляла алкоголь вместе со своим сожителем и владельцем квартиры. В ходе застолья фигурантка поругалась с хозяином жилплощади, вследствие чего несколько раз ударила его ножом.

После этого злоумышленника сообщила в экстренные службы о наличии трупа в квартире. Она предприняла попытку отвести от себя подозрения и выкинула нож в окно. Но сотрудники полиции не поверили женщине и позднее предъявили ей обвинение.

В ближайшее время обвиняемой выберут меру пресечения. Ей грозит до 15 лет тюремного заключения.

Выяснилось, что фигурантку ранее судили ранее за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Ее сожитель также имел проблемы с законом.

Ранее сообщалось, что в Башкирии местный житель задушил 92-летнюю тетю экс-жены и три месяца прятал ее тело.