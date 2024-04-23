Родители распивали в гостях у соседа: трое детей сгорели заживо при пожаре в частном доме

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей в Бурятии. Трупы несовершеннолетних вынесли из дома, в котором произошел пожар. Родители дошкольников в момент возгорания находились в гостях у соседа, где выпивали, передает Kp.ru.

Трагедия произошла в селе Тресково. Семейная пара оставила троих детей дома и пошла в гости к соседу. Мальчики 2 и 4 лет, а также годовалая девочка оказались предоставлены сами себе. В какой-то момент, по предварительным данным, несовершеннолетние подожгли штору и от испуга спрятались в шкаф.

Через некоторое время на место пожара прибыли сотрудники МЧС и родители. Детей из горящего дома спасти не удалось. Лишь после ликвидации огня их тела вынесли наружу.

Точную причину возгорания еще предстоит установить следователям. Однако некоторые местные жители считают, что пожар мог устроить и глава семейства, якобы имеющий проблемы с психикой.

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