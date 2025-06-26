Российского бойца ММА ударило током на турнире во Вьетнаме

Российского бойца ММА ударило током во время турнира во Вьетнаме. После победы над противником спортсмен схватился за осветительный прибор. Об этом сообщает Readovka.

По информации источника, профессиональный боец приехал во Вьетнам, чтобы поучаствовать в соревнованиях. Поединок россиянин выиграл, а победу он захотел отпраздновать, прыгнув в бассейн. Однако, пока он пытался выбраться с ринга, его сильно ударило током. После этого мужчина упал.

Уточняется, что спортсмен пострадал из-за осветительных приборов. Но никаких травм он не получил. Сейчас с россиянином все в порядке. Он даже разметил видео в соцсетях, на котором запечатлели его падение.

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