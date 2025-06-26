Врачи решили не прибегать к пересадке кожи и провели лечение: 10-летняя девочка получила сильные ожоги от борщевика

В Подмосковье 10-летняя девочка получила сильные ожоги из-за борщевика. Она попыталась срезать опасное растение и пострадала, передает mk.ru.

Школьница проводила каникулы на даче в Сергиево-Посадском городском округе. Заметив на участке борщевик, несовершеннолетняя взяла ножницы и полезла в заросли. На четвертый день девочке стало плохо: у нее появились волдыри, затем начали неметь руки и ноги.

Пострадавшую юную москвичку госпитализировали. В больнице у нее диагностировали фотодерматоз и ожоги 2-й и 3-й степени. Врачи решили не прибегать к пересадке кожи и провели терапевтическое лечение. В итоге все удалось и ожоги прошли.

Ранее в Подмосковье школьница попала в больницу после попытки разрезать арбуз. Она случайно ранила себя ножом.