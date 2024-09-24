Российский врач домогался 17-летней девушки в машине «скорой»

В Подмосковье врача частной скорой помощи задержали за домогательства к 17-летней девушке. Об этом сообщает Regnum.

По данным источника, 17-летнюю девушку транспортировали из подмосковной Балашихи в московскую больницу на машине частной скорой.

29-летний специалист воспользовался состоянием пациентки и совершил развратные действия. Россиянка рассказала обо всем родным.

Свою вину медик отрицает и заявляет, что совершал рядовой осмотр.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Если вину врача докажут, то ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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