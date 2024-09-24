В Приморье мужчина случайно отпилил себе руку, работая с инструментом

Врачи Тысячекоечной больницы во Владивостоке смогли сохранить пациенту с отпиленной рукой конечность. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

По словам заведующего травматологическим отделением больницы Романа Костива, мужчина столкнулся с бытовой травмой при работе с пилой, его предплечье держалось лишь на мягких тканях. У пациента зафиксировали открытый перелом костей предплечья, сопровождавшийся повреждением лучевой и локтевой артерий.

«Сложная операция по спасению руки была проведена командой сосудистых хирургов и травматологов. Первоначально была выполнена репозиция костей, а затем восстановление поврежденных артерий», — сообщили в пресс-службе.

Затем специалисты ушили мышцы и кожу, чтобы закрыть рану. Медики смогли восстановить кровоток и сохранить руку. Травматолог добавил, что у пациента есть все шансы на успешное восстановление.

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