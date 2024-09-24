В российском регионе полуторагодовалая девочка помогала делать фарш и потеряла пальцы

В Башкирии полуторагодовалая девочка потеряла пальцы после того, как помогала матери крутить фарш. Об этом сообщил в личном Telegram-канале министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Отмечается, что ЧП произошло в городе Баймак. Во время приготовления фарша юная россиянка случайно засунула руку в мясорубку.

Министр здравоохранения рассказал, что медики скорой помощи оперативно доставили малышку в больницу, где ей провели операцию.

«Несмотря на все усилия команды медиков и спасателей, удалось спасти не все пальцы. Ткани были серьезно повреждены», – поделился Рахматуллин.

Министр здравоохранения региона также напомнил родителям о том, что безопасность детей служит приоритетом.

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