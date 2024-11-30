Российский военнослужащий изнасиловал 13-летнюю девочку в паркинге ТЦ

В Петербурге 19-летнего военного подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Противоправное действие в отношении несовершеннолетней он совершил в подземном паркинге торгового центра.

Как сообщает 78.ru, о произошедшем рассказала 45-летняя мать пострадавшей. Со слов женщины, военнослужащий изнасиловал ее дочь в паркинге торгового центра на проспекте Просвещения в Выборгском районе города.

Информацию передали следователям. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Санкт-Петербурге россиянин в нетрезвом состоянии попытался изнасиловать 18-летнюю девушку, когда та решила вытряхнуть коврик.

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