Опубликовано 27 ноября 2024, 17:471 мин.
Преподаватель педколледжа изнасиловал студентку и заставил три года с ним жить
Mash: в Якутии учитель педколледжа изнасиловал студентку и заставил с ним жить.
© Freepik
В Якутии преподаватель педколледжа изнасиловал студентку, а потом заставил с ним жить. Сожительство длилось три года и сопровождалось побоями и унижениями.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
О произошедшем стало известно после того, как девушка оказалась в больнице – в мае мужчина избил ее шваброй до полусмерти из ревности. Тогда пострадавшая рассказала всю правду родителям.
Оказалось, что учитель изнасиловал студентку, когда она была первокурсницей. Шантажируя, он заставил с ним жить.
Родители девушки обратились в полицию. 58-летний преподаватель уволился в мае – он написал заявление по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что 27-летний россиянин надругался над дочерью, пока жена рожала.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева