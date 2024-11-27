Преподаватель педколледжа изнасиловал студентку и заставил три года с ним жить

В Якутии преподаватель педколледжа изнасиловал студентку, а потом заставил с ним жить. Сожительство длилось три года и сопровождалось побоями и унижениями.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О произошедшем стало известно после того, как девушка оказалась в больнице – в мае мужчина избил ее шваброй до полусмерти из ревности. Тогда пострадавшая рассказала всю правду родителям.

Оказалось, что учитель изнасиловал студентку, когда она была первокурсницей. Шантажируя, он заставил с ним жить.

Родители девушки обратились в полицию. 58-летний преподаватель уволился в мае – он написал заявление по собственному желанию.

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