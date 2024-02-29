Российский таксист вступил в конфликт с другим водителем и прострелил ему руку

В Перми таксист прострелил руку водителю другой машины, потому что тот спешил домой на обед. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, конфликт между автомобилистами возник из-за того, что таксист подрезал на дороге сильно торопившегося на обед водителя. Между мужчинами началась ссора, после чего таксист просунул пневматическое оружие в окно и два раза выстрелил мимо.

Второй водитель попытался защититься от оппонента с помощью перцового баллончика, за что получил пулю в ладонь. В настоящий момент в произошедшем разбираются сотрудники полиции.

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