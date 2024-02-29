Российский пенсионер выстрелил в фельдшера, который приехал к нему на вызов

В Москве 67-летний местный житель выстрелил из пистолета в фельдшера скорой помощи, который прибыл к нему на вызов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло 28 февраля на 1-м Зборовском переулке. Бригада скорой помощи прибыла на вызов к пенсионеру, который получил ожоги, и начала оказывать ему помощь, усадив в автомобиль. Когда фельдшер отвлекся, чтобы взять бинт, мужчина выстрелил в него из пистолета.

Коллеги потерпевшего сразу отняли оружие у москвича и вызвали правоохранителей, его доставили в отдел полиции. Медика госпитализировали с ранением груди.

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