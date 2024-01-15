Российский таксист обманул туриста из Китая на 50 тысяч рублей

В Москве таксист ограбил туриста из Китая во время поездки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, гражданин Китая накануне вечером приземлился в аэропорт «Шереметьево» и договорился с водителем такси о поездке на Рублевское шоссе за 1,3 тысячи рублей. В ходе поездки шофер заявил, что озвученная сумма — это плата за километр пути, а вся поездка обойдется в 45 тысяч рублей.

После этого таксист отобрал у иностранца телефон и перевел себе 8,5 тысячи рублей и заставил его сделать еще несколько переводов на сумму около 50 тысяч рублей. Затем таксист высадил пассажира на МКАД вместе с его багажом.

Добравшись до места назначения на другом автомобиле, китаец обратился в полицию. Он точно описал машину вымогателя и запомнил часть номера авто.

В настоящий момент сотрудники полиции занимаются поисками злоумышленника.

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