passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
СЛУЧИЛОСЬ
15:10, 15 января 2024
1 мин.

Бутылка пива взорвалась в руках россиянки и порезала ей горло

Shot: в Подмосковье взорвавшаяся бутылка пива порезала горло девушке.

Бутылка пива взорвалась в руках россиянки и порезала ей горло

© Freepik

В подмосковном Одинцово местная жительница едва не погибла во время открытия бутылки пива. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, россиянка приобрела бутылку безалкогольного пива в супермаркете рядом с домом. Напиток она поставила на кухонную полку, а когда решила открыть, бутылка взорвалась.

Осколки попали девушке в шею и лицо. Пострадавшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью – врачи были вынуждены накладывать швы на порезы.

Уточняется, что в настоящий момент девушка предпринимает попытки связаться с производителем напитка, чтобы добиться справедливости. Тем не менее горячая линия компании всегда занята и на автоответчике. Другие детали ЧП не раскрываются.

Ранее мы писали, что житель Перми умер прямо в магазине, залпом выпив бутылку алкоголя.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде местная жительница забыла закрыть квартиру и подверглась нападению насильника.

Источник:Life.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
пиво
напиток
Новости партнеров
О чем говорят