Бутылка пива взорвалась в руках россиянки и порезала ей горло

В подмосковном Одинцово местная жительница едва не погибла во время открытия бутылки пива. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, россиянка приобрела бутылку безалкогольного пива в супермаркете рядом с домом. Напиток она поставила на кухонную полку, а когда решила открыть, бутылка взорвалась.

Осколки попали девушке в шею и лицо. Пострадавшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью – врачи были вынуждены накладывать швы на порезы.

Уточняется, что в настоящий момент девушка предпринимает попытки связаться с производителем напитка, чтобы добиться справедливости. Тем не менее горячая линия компании всегда занята и на автоответчике. Другие детали ЧП не раскрываются.

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