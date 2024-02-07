Мужчина напал на соперника сына в спортивной секции кикбоксинга

В Кемерове отец остался недоволен поведением соперника сына в спортивной секции кикбоксинга и напал на подростка. Об этой истории сообщается в группе «Инцидент Кемерово | ДТП | ЧП | Происшествия» во «ВКонтакте».

Житель города поднял шумное обсуждение в социальных сетях после жалобы на случившееся на секции по кикбоксингу. По его словам, отец одного из участников молодежной секции внезапно ворвался на площадку, где проходил спарринг его сына с другим спортсменом, и попытался атаковать юного соперника. По словам очевидцев, конфликт сопровождался оскорблениями и унизительными выражениями.

Возмущенный свидетель также утверждает, что отец требовал, чтобы соперник его сына извинился перед его сыном, опустившись на колени. Он также критикует поведение тренера, утверждая, что он не только не предпринял меры по урегулированию ситуации, но и перекладывал ответственность на пострадавшего юношу.

Хотя подробности инцидента вызывают недоумение и негодование у многих, житель Кемерова утверждает, что полиция отказала в возбуждении уголовного дела, поскольку, по их мнению, не было физического вреда здоровью несовершеннолетнего.

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