Россиянин обворовал знакомых, чтобы закрыть долги, и потратил деньги в казино

В Дагестане местный житель, задолжавший алименты своим детям, проиграл все деньги в автоматах. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, после расставания с супругой мужчина не выплачивал семье алименты. В результате он задолжал детям свыше 100 тысяч рублей и решил пойти на преступление, чтобы погасить долг. В первый раз россиянин выпросил нужную ему сумму у знакомой из Интернета. Он пообещал устроить ее отпрысков в университет, однако обещание так и не исполнил, а вырученные с помощью обмана средства потратил на личные нужды.

Позднее неплательщик алиментов обнаружил в своей съемной квартире заначку в евро, рублях и долларах. Владелица жилплощади спрятала деньги в шкафу, однако квартирант присвоил наличные и поехал в зал игровых автоматов. Там уроженец Дагестана потратил более 600 тысяч рублей, так и не погасив задолженность.

В итоге россиянина отправили под суд, там он получил два года лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске местный житель расправился с парализованной женой и убил себя.