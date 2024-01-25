В Саратове третьеклассник покончил с собой перед днем рождения

В Саратове 9-летний мальчик покончил с собой перед днем рождения, которое должно было состояться в следующий понедельник. Ребенок рос в полной семье, был веселым и не имел проблем с поведением в школе.

О случившемся сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла в Заводском районе. Родители обнаружили сына-третьеклассника мертвым в квартире, когда вернулись с работы.

В причинах произошедшего разбирается полиция. Семья утверждает, что повода для суицида не было. Известно, что родители мальчика занимаются сборкой мебели, а старшие сестры живут отдельно.

Правоохранители изучат соцсети ребенка. По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению самоубийства.

Ранее сообщалось, что в Москве 13-летняя девочка хотела покончить с собой из-за домашнего питомца, которого мать выгнала на улицу. Школьница любила котов и часто публиковала снимки с животными.