Мужчина вывел ребенка на прогулку в одном подгузнике и натирал снегом

В Краснодаре мужчина решил вывести ребенка на прогулку в одном подгузнике. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на городское управление МВД.

По данным источника, об инциденте стало известно из соцсетей. Там появились фотографии, на которых житель нес на плечах ребенка без одежды. Малыш был в одном подгузнике. Кроме того, очевидцы утверждают, что мужчина натирал ребенка снегом. Сообщается, что в Краснодаре в этот день температура не превышала шести градусов тепла.

«На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что будет установлена личность жителя на видео и дана оценка его действиям. Кроме того, установят, чей это ребенок, и как он себя чувствует.

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