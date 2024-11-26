Российский школьник засунул теннисный шарик в прямую кишку и попал в больницу

В больницу подмосковного Ногинска доставили восьмиклассника с теннисным шариком в прямой кишке. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, подросток засунул шарик от настольного тенниса в прямую кишку 23 ноября, однако сообщил об этом родным только в понедельник. Все это время несовершеннолетний ходил с предметом в прямой кишке. Родственники сразу обратились за помощью к медикам, и те доставили несовершеннолетнего в больницу.

Судьба школьника, как и обстоятельства ЧП, в настоящий момент неизвестны.

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