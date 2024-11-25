Била каждый день по голове: российская школьница попала в больницу из-за агрессивной одноклассницы

В Башкирии 10-летняя девочка попала в больницу после систематических избиений одноклассницы. Родители ребенка утверждают, что над ее дочерью издевались каждый день на протяжении двух месяцев.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, недавно родители девочки переехали в село Иглино. Их дочь пошла в новую школу — отношения с одноклассницами у нее не заладились. Одна из учениц проявила сильную агрессию по отношению к школьнице: начала бить ее по голове, и это вошло в привычку. По словам близких пострадавшей, новенькую не приняли в классе якобы потому, что она «тупая» и не так одевается.

Несколько дней назад ученица снова сильно ударила по голове девочку. В итоге школьнице стало плохо во время танцев. Ее госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой.

Отец пострадавшей обратился в полицию, но правоохранители пояснили, что дело прекратят из-за состава преступления — нападавшей всего 10 лет. Родители девочки замечают, что их семью невзлюбила и администрация школы. Они пробовали обратиться к классному руководителю, но это не помогло.

Девочка на данный момент находится в отделении хирургии. С ее слов, изначально одноклассница била по голове в шутку, но потом стала это делать сильнее. Школьница боялась рассказать родителям о произошедшем из-за угроз соперницы. Когда она сообщила обо всем маме и папе, ребята из новой школы от нее отвернулись.

Ранее в свердловской школе жестоко избили шестиклассницу. Девочка получила сотрясение мозга.