16-летняя студентка из Пласта родила в туалете и выбросила ребенка в мусорку

В Челябинской области 16-летняя девушка родила ребенка в туалете общежития и оставила его в мусорном контейнере. Малыш не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, студентка из Пласта скрывала свою беременность. О том, что она должна стать мамой, не знали ни ее родители, ни друзья. На протяжении всех девяти месяцев девушка скрывала живот под мешковатой одеждой. А когда начались роды, предварительно, она пошла в туалет, попросила у подруг мусорный пакет и проводить ее до мусорки.

Выброшенного младенца нашла другая девушка, проживающая в общежитии. Она пошла к бакам вечером и заметила, что в одном из мешков что-то шевелилось. Она обратилась за помощью к социальному педагогу. Оказалось, что в пакете находился новорожденный. Однако малыш все-таки не смог выжить.

По факты случившегося СК начал проверку.

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