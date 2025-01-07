Российский школьник выстрелил в пенсионерку, помешавшую играть в компьютер
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В Санкт-Петербурге школьник выстрелил в пенсионерку из-за сделанного замечания. Об этом пишет Фонтанка.
По данным источника, ЧП произошло в одном из многоквартирных домов на Купчинской улице. Сотрудникам полиции пожилая петербурженка рассказала, что сосед проводил праздничные каникулы за компьютерными играми и вел себя шумно. Россиянка уточнила, в рождественский сочельник она выходила из дома и услышала крики, вследствие чего решила сделать замечание.
По ее словам, юноша ответил бранью и вышел из комнаты с газовым пистолетом. Соседка не получила ранений, однако она заверила, что патрон пролетел в сантиметре от ее головы.
Прибывшие на место правоохранители изъяли пистолет и увезли жителя Северной столицы в отдел. В настоящий момент на него составили протокол о мелком хулиганстве.
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