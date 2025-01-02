В Петербурге ребенок спас мать от убийства отцом за час до Нового года

В Санкт-Петербурге ребенок спас мать, которую избивал в Новый год муж. Несовершеннолетний обратился в полицию и сообщил, что отец пытается ее убить. Подробности узнал РЕН ТВ.

По данным источника, 31 декабря в 23:00 в дежурную часть поступил звонок. Мальчик рассказал, что папа бьет маму. Выяснилось, что мужчина душил жену на глазах у сына.

Полиция установила, что между супругами в новогоднюю ночь произошел конфликт, в ходе которого россиянин напал на сожительницу. Он нанес ей несколько ударов руками по голове.

Женщину после случившегося госпитализировали. Она в тяжелом состоянии, у нее перелом нижней челюсти и хрящей гортани, а также черепно-мозговая травма. Кроме того, обнаружены следы удушения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Муж пострадавшей женщины задержан.

Ранее в Подмосковье супруги поссорились 1 января и выкинули новогоднюю елку из окна 17-го этажа.