Российский школьник внезапно умер, вернувшись из ОАЭ

В Москве скончался 12-летний школьник, который недавно вернулся из ОАЭ. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, 26 марта семья посетила ресторан при гостинице, где каждый член взял себе понравившиеся блюда. Подросток заказал шашлык из баранины и молочный коктейль. Накануне утром отдыхающие отправились в аэропорт, где за час до вылета употребили бургеры с курицей и говядиной. В самолете мальчик почувствовал недомогание: его несколько раз вырвало, резко поднялась температура.

Скорую помощь родители решили вызвать уже в квартиру на проспекте Вернадского в столице. К прибытию врачей школьник перестал дышать. По дороге в медучреждение юный россиянин скончался.

Предварительно, мальчик умер в результате пищевого отравления, которое спровоцировало отек легких.

Ранее стало известно, что 82-летний москвич годами ходил по школам под видом ветерана и растлевал детей.

Также сообщалось, что в Москве старший лейтенант полиции скончалась во время обыска в служебном кабинете.