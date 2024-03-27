Подозреваемая во взяточничестве чиновница умерла во время обыска

Сотрудница отдела по вопросам миграции ОМВД по району Хамовники, которую заподозрили в соучастии во взяточничестве, скончалась во время обыска. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, на этой неделе по подозрению в получении взятки задержали старшего лейтенанта полиции. Инспектора отдела по вопросам миграции заподозрили в том, что с января 2021-го по июнь 2023 года она внесла ложную информацию о постановке на учет и пребывании в РФ двоих граждан Украины. За эту услугу 48-летняя женщина несколько раз получала взятки – суммарно порядка 90 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Накануне в рамках расследования сотрудники службы собственной безопасности УВД Центрального округа приехали в отдел по делам миграции на Смоленском бульваре. Во время обыска старший лейтенант полиции почувствовала недомогание, потеряла сознание и умерла на месте.

Ранее мы писали, что под Волгоградом мужчина около получаса пролежал без одежды в коридоре после реанимации.