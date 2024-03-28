Ходил по школам и представлялся ветераном ВОВ: 82-летнего россиянина подозревают в педофилии

В Москве судят 82-летнего пенсионера, который несколько лет ходил на школьные мероприятия и встречался с детьми, представляясь ветераном Великой Отечественной войны. Его подозревают в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, мужчина имеет статус «ребенка войны», сам он рассказывал, что восемь раз участвовал в парадах на Красной площади. Но в учебных заведениях его часто называли именно ветераном. С подростками пенсионер встречался, надевая многочисленные медали. Правда, они не касались военной службы.

В 2023 году россиянин попал под следствие. Его посадили под домашний арест по делу о насильственных действиях сексуального характера против малолетнего. Сообщалось, что он мог домогаться мальчика 2008 года рождения. В марте подозреваемому вменили один эпизод насилия над ребенком до 14 лет и один эпизод растления ребенка до 16 лет. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Петербурге нашли девочку-маугли, которую отец держал на цепи в квартире. Родитель не выпускал дочь на улицу, а за провинности лишал еды.