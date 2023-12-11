Российский школьник упал в вырытую на улице яму с кипятком и получил ожоги

В Челябинске восьмилетний мальчик получил ожоги 45 процентов тела, свалившись в вырытую коммунальщиками яму с кипятком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, рабочие раскопали участок теплотрассы и не стали устанавливать на месте ограждения или предупреждающие знаки. В результате школьник провалился в яму и получил ожоги 45 процентов тела.

После произошедшего мальчик был экстренно госпитализирован. По факту травмирования юного россиянина правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

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