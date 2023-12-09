Школьник отравился таблетками, которые продают по рецепту

Несовершеннолетний житель Краснотурьинска пострадал после употребления таблеток, которые отпускаются в аптеках по рецепту. У мальчика диагностировали отравление. Сейчас ему оказывается необходимая помощь, передает газета «Вечерний Краснотурьинск».

По предварительным данным, в результате случившегося пострадал ученик девятого класса одной из местных школ. Мальчик отравился таблетками, которые можно купить только по рецепту.

После того как несовершеннолетнему стало плохо, его экстренно доставили в больницу. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает, пишет СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и городское управление образования. Обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливают стражи порядка.

Ранее в Находке Приморского края двум 12-летним школьницам потребовалась госпитализация. Девочки почувствовали себя плохо после употребления алкоголя.