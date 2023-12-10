Выгнали из автобуса в 30-градусный мороз: школьники не смогли оплатить проезд и оказались на улице

Дети 10 и 15 лет не смогли оплатить проезд в автобусе и оказались на улице — кондуктор выгнала несовершеннолетних из общественного транспорта на мороз. Жительница Красноярска, чьи сыновья оказались на улице, обратилась с жалобой в транспортную компанию, однако ее обращение не приняли, передает ТВК.

Двое мальчиков хотели добраться на автобусе домой. Они сели в общественный транспорт, но смогли проехать всего лишь две остановки. Все дело в том, что несовершеннолетние не смогли оплатить проезд. У них не оказалось наличных денег, а терминал по какой-то причине не работал. В итоге кондуктор решила выгнать детей на улицу в 30-градусный мороз.

Вернувшись домой, школьники рассказали о случившемся матери. Женщина обратилась в Красноярскгортранс с жалобой, но заявление не приняли, сославшись на конец рабочего дня.

Ранее в Омской области подросток придумал историю, как его выгнали из маршрутки. Мальчик выдумал этот случай ради встречи с друзьями.