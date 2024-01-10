Захотел показать устройство сверстникам: сигнальная ракета взорвалась в кармане у школьника

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в инциденте, из-за которого едва не пострадал десятиклассник в Башкирии. В кармане у несовершеннолетнего взорвалась сигнальная ракета. Школьнику чудом удалось избежать травм, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Подросток принес пусковое устройство, которое обычно используют охотники, в школу в селе Кушнаренково. Во время урока ОБЖ несовершеннолетний попытался достать из кармана ракетницу, чтобы показать ее сверстникам, но случайно задел боек. В результате произошел взрыв.

Десятиклассник чудом остался цел, у него оказалась разорвана только часть формы. Другие учащиеся тоже не пострадали. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются стражи порядка. Они уже выяснили, что это устройство осталось у подростка после празднования Нового года.

Ранее в Московской области десятилетний мальчик попал в больницу после взрыва петарды. У него зафиксировали серьезные ожоги лица.